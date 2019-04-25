立委劉建國針對雲林縣遲遲沒有醫學中心級醫院，25日邀衛福部長陳時中前往台大雲林分院考察，陳時中承諾支持台大雲林分院所提醫學中心建設經費4000萬元，希望打造雲嘉地區第1家醫學中心，滿足民眾在地醫療需求。

衛福部長陳時中、立法院衛環委員會25日考察台大雲林分院，立委劉建國向衛福部爭取醫學中心建設經費、高齡醫學及健康福祉計畫、虎尾院區第2期醫療大樓及醫護宿舍新建工程等，以提供雲林高齡研究及長期照護資源，進而提升整體醫療水準。

劉建國表示，雲林長期醫療資源不足，至今還沒有醫學中心級醫院，民眾遇急重症就須轉送至外縣市就醫。因此台大雲林分院虎尾院區第2期醫療大樓設立的目標，就是要力拚2020年成為雲嘉地區第1家醫學中心。

陳時中則承諾劉建國，全力支持台大雲林分院所提醫學中心建設經費4000萬元，包括腫瘤醫學中心卓越計畫2500萬元，以及罕見疾病照護計畫1500萬元，請台大盡速提出計畫申請。

另外針對108年度雲林縣補助計畫新增高危險產婦的「周產期照護網絡試辦計畫」約1200萬，由台大雲林分院辦理；調整兒科急診品質計畫1200萬，由若瑟醫院辦理。「婦、兒雙星計畫」將讓雲林產婦及幼兒就醫更便利。

陳時中並希望雲林縣能打造遠距醫療示範縣，用先進儀器連結醫生服務患者，也希望台大建構更完整的鄉下佈點巡迴醫療，這些經費衛福部都會全力支持。

(中時 )