全國連鎖茉莉二手書店與雲林家扶推動親子閱讀，25日在家扶北港服務處成立「閱讀苗圃」，與縣議員蔡岳儒、北辰國小學童共同捐出800本二手書，鼓勵大家用捐書替代購書，一起打造兼具環保、公益的閱讀風氣。

「閱讀苗圃」公益據點啟用儀式由雲林縣議員蔡岳儒、家扶北港區副主委呂保岳、茉莉二手書店執行長蔡維元等人共同主持，現場不僅有茉莉二手書店捐贈的二手書，還有北港鎮北辰國小學童帶來的二手書，大家一起將書本上架，現場充滿書香氣息。

蔡維元表示，茉莉二手書店在全國各地推廣「環保、公益、閱讀」理念，看到以農業為主的雲林縣需外界資源注入，適逢雲林家扶北港服務處新館落成，特別在北港服務處成立「閱讀苗圃」公益據點，鼓勵大家一起來親子閱讀。

關心學童教育的縣議員蔡岳儒議員說，他長期推動夜光天使課後輔導班，希望雲林沿海鄉鎮的弱勢學子不要輸在起跑點，感謝茉莉二手書店提供大量書籍，打造雲林首處「閱讀苗圃」，讓孩子們有機會藉由閱讀擴展視野，看見更美好的未來。

雲林家扶指出，「閱讀苗圃」歡迎社區民眾一起來使用，在家扶設計的友善空間裡，輕鬆愉快地享受閱讀樂趣，大家也可以來此親子共讀，家扶會定期舉辦共讀、說故事、積木創作等活動，豐富社區家庭的親子學習。

(中時 )