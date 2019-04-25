警政署25日發布署及各警察機關職務等階最高列警正一階重要警職職缺，全台中高階警官142人調動，雲林縣斗六、虎尾、斗南、西螺、北港、台西六分局長都異動，雲林縣第一大分局斗六分局由西螺分局長符基強接任。

調動名單如下：

苗栗縣警察局主任秘書方世君調任雲林縣警察局督察長；

雲林縣警察局西螺分局分局長符基強調任雲林縣警察局斗六分局分局長；

南投縣政府警察局集集分局長蘇旭茂調任雲林縣警察局斗南分局分局長；

嘉義縣警察局中埔分局分局長王立德調任雲林縣警察局北港分局分局長；

雲林縣警察局虎尾分局分局長陳立祺調任雲林縣警察局西螺分局分局長；

金門縣警察局金城分局分局長郝心誠調任雲林縣警察局虎尾分局分局長；

金門縣警察局金湖分局分局長張文峰調任雲林縣警察局臺西分局分局長。

雲林縣警察局斗六分局分局長蔡詳忠調任保安警察第五總隊警務科科長；

雲林縣警察局臺西分局分局長蘇保安調任新竹市警察局第三分局分局長；

雲林縣警察局北港分局分局長廖志明調任彰化縣警察局鹿港分局分局長。

斗南分局分局長原本由雲林縣警察局行政科長蘇明潭暫代，歸建原單位。

(中時 )