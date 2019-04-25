今年邁入第15年的「2019捷運盃街舞大賽」即將開賽，本屆特別找來15年前參賽者、現為TITAN泰坦團長比利暢談練舞歷程，他坦言跳舞是自己一生不悔的決定，唯一遺憾當年負氣沒與家人好好溝通，呼籲年輕朋友不要重蹈覆轍。

比利表示，從小跟著爸爸聽嘻哈、爵士等音樂，看MV時發現這些人都好厲害，其實當時並不知道這就是街舞。高三開始接觸舞蹈，進入大學才加入熱舞社。他鼓勵熱愛舞蹈的朋友與家人好好溝通，「讓家人了解舞蹈對你有多種要，可能就會諒解你的決定」，而不是像他一樣賭氣，花了5、6年才讓家人了解。

回想15年前第一次參加捷運盃街舞大賽，比利當時成團不久且學舞2年，心情很緊張也開心，比賽結果拿到優勝，回想當時那股熱情與衝勁，現在的他轉念用在工作與舞臺上：「對我而言那是人生學習的經歷與歷程，當年的團員至今都還有聯絡，回想當時比賽的情景，還是很感動與熱血。」

比利自認幸運，可以將興趣當作工作謀生，且跳舞最大的感動，就是跳舞時的心是很專注，讓自己忘記現實生活的麻煩與煩惱，他給參賽者們建議：「無論你是否未來會成為舞者或是從事演藝工作，都要記得跳舞當下的感動，這是最真實，沒有外力影響，然後將這份感受運用在生活中的每個挑戰，無論是堅持還是讓做的事情變更有趣，這都是一種歷練」。

(中時 )