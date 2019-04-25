79歲的林女士僅有高血壓病史，但長久以來只要日常活動就會感到呼吸困難，一直找不到病因，經北港媽祖醫院檢查，才發現竟是甲狀腺向內腫大壓迫氣管，手術後解決長期呼吸困難問題，25日特別到醫院向醫師致謝。

林女士長年為呼吸困難所苦，但四處求診檢查心、肺功能卻又沒有異狀，經中國醫藥大學附設北港媽祖醫院醫師鍾文耀進行影像學檢查，發現林女士的呼吸困難並非常見的肺源性或心源性原因，而是巨大的甲狀腺結節（甲狀腺腫）壓迫氣管所引起。

經術前心肺功能檢查，麻醉評估及詳細的手術風險解釋，林女士及家屬決定接受醫師建議將甲狀腺切除，但林女士的甲狀腺已經延伸至前縱膈腔並緊貼大血管，手術的困難度及出血機率大幅增加，所幸在醫師的努力下順利完成。

醫師鍾文耀表示，甲狀腺是重要的內分泌器官，甲狀腺結節是指甲狀腺線體內有局部的單一或多發性腫塊，通常體積小且無症狀，往往是健康檢查或其它病況檢查時才被發現。如果甲狀腺結節過大，可能會壓迫氣管、食道等鄰近器官，造成呼吸及吞嚥困難。

媽祖醫院院長吳錫金指出，甲狀腺結節通常沒有特別的症狀，尤其是小的結節，頸部不會有壓迫感，民眾若發現頸部腫大或摸到腫塊時，請及早至新陳代謝科或一般外科就醫進一步檢查，例如甲狀腺超音波、甲狀腺細針穿刺細胞學化驗等。

(中時 )