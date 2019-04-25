國軍出動M48A5履帶機動橋車支援橋樑斷裂等意外，演習過程逼真。（莊旻靜攝）

蔡英文總統（左起）、新竹市長林智堅、行政院副院長陳其邁均出席新竹市民安5號演習。（莊旻靜攝）

新竹市消防局25日舉辦民安5號演習，為疏散住戶，消防局出動開口合約車輛、國軍也出動車輛，將民眾帶往避難場所。（莊旻靜攝）

新竹市消防局25日舉辦民安5號演習，民眾自組鄰里編組，透過自助、人助方式，降低災害影響。（莊旻靜攝）

蔡英文總統（右起）、新竹市長林智堅、行政院副院長陳其邁均出席新竹市民安5號演習。（莊旻靜攝）

蔡英文總統（前排右2）出席新竹市民安5號演習，與2隻搜救犬互動。（莊旻靜攝）

新竹市消防局25日舉辦新竹市民安5號演習，以新竹文創館為基地，進行20餘項災害演練，還先行傳送國家級警報「民安5號演習地震疏散避難警報發送演練」測試訊息，演習過程逼真，蔡英文總統、行政院副院長陳其邁、新竹市長林智堅等人均到場參與。

蔡英文總統致詞時指出，台灣是天然災害高風險國家，面對震災、風災的威脅，更應該加強防災意識，提升應變能力，上週四花蓮發生地震，政府立即成立中央災害應變中心，迅速掌握各地情形，而民安5號及每年固定舉辦的演習，就是加強各部門聯繫，以及與民間團體的合作。

林智堅表示，他上任後投入餘億元經費，增添各項消防設備，並補足人力，期望在意外發生前，做更好的準備。今年適逢921大地震20周年，民安5號演習以地震、火災、化學防漏、橋梁斷裂、普悠瑪翻車等，作為演習項目，動員動員81參演單位、859人、各式車輛機具共計90輛，還有2隻搜救犬科雷、愛卡也投入演習。

新竹市消防局特搜與義消特搜71名成員組成新竹市特種搜救隊，與新竹市警察局、國軍數個單位、台鐵、台電、中油、中華電信等，還有居民也共同投入，今年首度加入火車翻車的模擬，現場傷患過多，新竹市衛生局也投入大量病患救援。

演習展現新竹市消防局各式設備，包含可救援50公尺高度的雲梯車、捲筒式擔架等，軍方也出動M48A5履帶機動橋車支援橋樑斷裂等狀況，另外還有直升機勘災、運送患者，例外也聯合鄰近5縣市共同救援。新竹市消防局指出，新竹市轄內共有新城斷層、新竹斷層2個活動斷層帶，也結合新竹科學園區同業公會共同演練，在化災部分也出動聯電消防隊，以及相關單位等，演習層面多元、廣泛。

(中時 )