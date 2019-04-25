51本校內教師的推薦書單，以開卷飛翔的造型排列成人字型懸吊於天花板。（謝瓊雲攝）

開放式書架上的藏書讓師生一覽無遺。（謝瓊雲攝）

溫馨小角落裡窗戶斜射進來的光線，還有泰迪熊作陪，成為最溫馨的少女網美自拍熱門角落。（謝瓊雲攝）

沙發區和會議圓桌區，適合獨自閱讀也適合教師共同備課、學生自主學習。（謝瓊雲攝）

國立崇實高工打造社區共讀站，獲國教署經費補助，在圖書館主任與室內設計科師生精心討論與設計規畫下，老舊書庫大變身，變成工業風、明亮簡約的閱讀空間，平日白天時段開放給全校師生、與附近社區民眾共同使用。

校長吳貽誠親自帶著圖書館行政人員前往各國立高中職和公共圖書館參訪，也北上前往誠品書店、蔦屋書店等取經學習，費時8個月時間，不斷溝通討論、修改設計圖，去年暑假封館裝修，年底總算大功告成。嶄新空間包含閱覽區、會議圓桌區，可自修亦可上課的自主學習區，還有網美專屬自拍打卡角落。

吳貽誠說，圖書館空間僅90坪大，入口意象以「十年樹木、百年樹人」為題，兩側柱子以樹木造型設計，天花板懸吊51本排列成人字形的飛翔書本，正是校內教師的推薦書單，抬頭就能參考，有無適合自己想讀的書；高中三年平均一年讀17本，畢業前就能讀完。

圖書館主任嚴婉月說，為增加視覺延伸感、降低裝修費用，天花板以黑色底漆搭配亮橘色桁架，大膽撞色、營造出視覺上的大空間，入口流通櫃台更刻意採用透明玻璃，陳列全套精裝本百科全書、原文書等大部頭藏書，兼具裝置藝術效果。

嚴婉月表示，圖書館會播放輕柔古典樂，吸引許多師生喜歡在此閱讀，也歡迎社區民眾持身分證前來辦證，報刊可內閱、也可外借藏書，平日周一到周五的上班上課時間都有對外開放。

(中時 )