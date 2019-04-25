彰化縣警察局為了降低139縣道車禍，設立交通桿。（吳敏菁翻攝）

彰化縣警察局為了降低139縣道車禍，加強站崗、攔檢取締。（吳敏菁翻攝）

彰化縣警察局為了降低139縣道車禍，加強站崗、攔檢取締。（吳敏菁翻攝）

彰化縣139縣道景觀優美，近來重機上山激增，車禍發生率居高不下，為降低事故

，去年彰化縣警察局在19至20Ｋ立交通桿，今年要延續到23Ｋ，引起真有效？破壞景觀疑慮，交通隊指去年設立後車禍率降15％，將再試1公里，以3個月評估為期，讓數字來定奪。

彰化縣交通隊統計，去年139縣道發生213件車禍，其中1件死亡車禍，其餘人員受傷共129件、車輛損毀83件；今年至今車禍46件，沒有死亡案件。

139縣道彎坡多，車禍掀起關注也特別大，交通隊指出，去年9月在19至20Ｋ兩處彎道的路中線，以每1公尺間距設置交通桿，但不少人不以為然，批評破壞景觀，自行車教練方一成指出，139縣道從自行車天堂，優美景觀道路，變成了假日呼嘯疾馳，重機壓境，重點在治標，立交通桿除了破壞視覺，不知效果何在？

但重機上路並不違法，攝影一族上山獵取重機飛馳、壓車過彎的鏡頭蔚為風尚，已經成了139縣道的新興景觀，交通隊表示，從站崗攔點，加強取締超速、非法改裝等違規著手，去年攔撿175件，今年尚不到半年已經攔檢132件了，並設立固定超速照相桿，已經有成效了。

交通隊指出，19至20Ｋ處，設置前4個月，共9件車禍、10人受傷；設置後4個月，4件車禍、4人受傷、1件車輛受損，車禍件數有明顯降低，才研議延伸到23Ｋ處等，8處彎道，新設立採回復式交通桿，更有彈性，撞到後不會破裂，每支約2000元。

(中時 )