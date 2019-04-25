《人間條件2》即將重演，演員李永豐、林美秀和新人劉子銓同台飆戲。（綠光劇團提供）

數位時代來臨，觀眾的娛樂選擇變多，觀眾不再願意進劇場看戲，劇場工作者面臨挑戰，劇場製作人、演員的李永豐表示，「這是一個票房不好賣的年代，但是我們要把觀眾找回來，要把戲精修到讓觀眾覺得，到劇場看戲是一種榮耀。」

《人間條件2》即將重演，這回劇組找回首演時的原班人馬，這群演員不少已有自己的一片天，但價碼則是均一價，包括李永豐、柯一正、唐美雲等人，大夥在百忙之中抽空重新排戲，演出酬勞和16年前一樣，李永豐說，只有少數資深演員如此，「同台演出的新生代演員，都是領合理的報酬，我們都有志一同，要把應有的報酬給年輕人。」

李永豐表示，堅持作戲不是為了賺大錢，而是為了實踐身為劇場人的精神，還有夥伴間的情義，「劇場人的價值，就是行動和實踐，劇場的價值在於，這是一群人一點一滴，花長時間打造出來的成果和尊嚴，這之間人和人的情義、交情，更顯珍貴。」

李永豐表示，在亂世的艱苦世道裡，「假如能製作一齣戲，讓人看完能面對困難的人生，這就值得了。」

(中時 )