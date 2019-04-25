玉井國小附設幼兒園小朋友賣芒果冰順便賣萌。（劉秀芬攝）

玉井國小附設幼兒園小朋友賣芒果冰順便賣萌。（劉秀芬攝）

玉井國小附設幼兒園小朋友賣芒果冰順便賣萌。（劉秀芬攝）

台南市玉井區是芒果重要產區，玉井國小附設幼兒園進行在地文化的主題教學活動，參觀玉井青果市場，認識芒果產業，小朋友紛紛提出要賣情人果冰的想法，老師們也從旁協助製作，25日50多名小朋友一起出動，到芒果市場叫賣情人果冰，市場賣農產的阿公、阿嬤也熱情捧場。

玉井國小附幼小朋友上學期參觀玉井青果市場時，認識許多玉井在地的農特產與攤商，也學習如何包裝販售農特產品和招呼客人，本學期又參觀玉井農會熱情小子芒果冰館，小朋友們紛紛對販賣冰品燃起高度的興趣。

由於幼兒園許多家長都是務農，送了一些土芒果青給幼兒園，幼兒們在老師指導下自己動作製作成情人果冰，品嘗過後小朋友提出去青果市場賣冰的想法，老師也樂見其成，一起討論店名、招牌與販售方式後，開始玉井附幼芒果冰館賣冰計畫。

老師帶小朋友到市場採買新鮮土芒果，帶回學校削皮、切片、加鹽、去菁、瀝乾、加糖、冰藏、分裝入庫，一切過程都是小朋友親自動手體驗，增進幼兒的學習與生活經驗。小朋友爸爸媽媽們也都很贊成此計畫，25日也一起到芒果市場為小朋友的叫賣加油鼓勵。

玉井國小附幼主任許靖昀表示，小朋友在學習製作、販售過程中，也更認識自己成長的這塊土地與家鄉的文化，在家長協助下，親師生一起完成活動，讓小朋友們有個難忘的經驗。

(中時 )