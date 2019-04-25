全國技能競賽南區賽油漆裝潢類有蔡依辰（前左2）等13位女選手參賽，雲嘉南分署長劉邦棟（後右4）職訓師林裕強（後左4）為選手加油打氣。（劉秀芬翻攝）

印象中油漆裝潢工都是男生居多，然今年全國技能競賽南區賽中，粗重的油漆裝潢職類由13女對5男，其中還有甜美的管樂隊少女，顛覆傳統想像。

第49屆全國技能競賽南區賽本月24日至26日展開，在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署等6場地進行，45職類近千名選手競技，勞動力發展署主任祕書王玉珊25日特地南下幫選手打氣

「我想跟一般女生不一樣」，16歲的油漆裝潢選手蔡依辰，目前就讀嘉義高工裝潢科一年級，長相甜美可愛，國中三年是管樂隊法國號手，她說，油漆裝潢雖然粗重，但需要美學、製圖概念、細心度等，女生在這部分具有優勢。

儘管每天手提笨重的漆桶爬上爬下，在悶熱環境站著刷油漆練習12小時，整天下來不但手痠手抖，全身髒兮兮，雙手漆漬也因為用菜瓜布刷洗變得粗糙，但蔡依辰完全不以為意，樂在其中。

蔡依辰說，體力方面她則每天跑步半小時以上及做80下伏體挺身來鍛鍊加強，相信女生也很適合油漆不會輸給男生，能用細心巧手刷出一片天。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，近年油漆裝潢比賽選手有女多於男的趨勢，女選手的共通性除了喜歡畫畫等興趣外，最主要是新世代觀念的轉變，能突破傳統刻板印象，對各類工作的接受度更廣泛。劉邦棟說，只要有興趣、肯學習，職業不分性別，無論男女都能有專業出色的表現。

(中時 )