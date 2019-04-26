改良過的客家小炒，以彰化埔鹽鄉知名的花椰菜乾取代芹菜，口感爽脆。（謝瓊雲攝）

金沙鮮蝦口感香酥脆，又有金沙泥的滑順，是道客家功夫菜。（謝瓊雲攝）

經典的客家炒粄條。（謝瓊雲攝）

客家人勤儉樸實，長豆乾排骨湯喝得到陽光的味道。（謝瓊雲攝）

員林市食觀天下推出桐花祭客家桐花套餐，高麗菜冬瓜封是人氣菜色。（謝瓊雲攝）

員林市食觀天下配合員林市藤山步道桐花祭活動，推出客家桐花套餐。（謝瓊雲攝）

說到客家料理，大家就想到客家小炒，傳統作法多以芹菜、豆乾、蔥段加上白豬肉、魷魚下去快炒; 員林市食觀天下婚宴會館結合在地食材，使用花椰菜干來取代一般傳統的芹菜，推出改良版花菜干客家小炒，口感爽脆，讓人一口接一口、十分「唰嘴」。

配合員林市藤山步道客家桐花季，食觀天下特別推出客家小吃套餐，每套2000元，提供5人份的6菜1湯1水果超值合菜；董事長特助陳虹蕙說，農村居民純樸節儉，盛產時將無法久存的蔬菜曝曬成菜乾，延長保存時間。

花菜干客家小炒，選用彰化埔鹽鄉盛產的花椰菜，經陽光曝曬數十天後，製成金黃色花椰菜乾。這道改良式客家料理的烹調，非常注重師傅的炒工、及火候控制；花椰菜乾洗淨、泡水30至60分鐘後，以熱油、大火，爆炒蒜頭、辣椒及蔥段提出香氣，加入白豬肉、豆乾、魷魚炒熟後，最後才加入花椰菜干。

一般家庭自己烹煮的花椰菜乾因為泡水過久、加水久煮而變得口感軟爛，這道改良式客家小炒的功夫，就在花椰菜的爽脆口感，並以香料提出豬肉、魷魚和豆乾的微辣香氣。

陳虹蕙說，除了花菜干客家小炒外，還有許多功夫菜納入這次推出的桐花季限定套餐中；像是金沙鮮蝦，將鹹蛋的蛋白、蛋黃切碎壓泥與香料爆炒，再將高溫炸過的鮮蝦及南瓜一同入鍋拌炒，入口後呈現出炸蝦的香酥脆，卻又帶有鹹蛋泥的滑順口感，是一道功夫料理。另外也有民眾最愛的傳統客家粄條、長豆乾排骨湯等等，絕對讓民眾享受到最道地的古早客家美味。

店名：員林食觀天下婚宴會館

地址：彰化縣員林市員林大道4段518號

電話：（04）8315181

營業時間：11：00-14：30; 17：00-21：30

售價：客家合菜5人份2000元，需提前2天預約

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