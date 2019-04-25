明德外役監獄與中華郵政台南郵局於母親節前合辦「媽媽我愛您」活動，免費提供母親節明信片，讓近300名收容人將對母親的愛與謝意傳達出去。（劉秀芬攝）

5月母親節將至，為紓解收容人思親之情，明德外役監獄除規畫於5月11、12日辦理母親節電話懇親活動外，25日上午更與中華郵政台南郵局於母親節前合辦「媽媽我愛您」活動，免費提供母親節明信片，讓近300名收容人將對母親的愛與謝意傳達出去。

25日活動當日台南郵局由企劃行銷科長蕭月琴等4名代表出席，鼓勵收容人要對家人勇敢說出愛。明德外役監獄也特別播放由事先自行拍攝之「母親節U好」微電影，讓收容人透過影片表達對母親關愛的感恩。

典獄長鄭義騰表示，感謝台南郵局溫馨關心收容人，現場並致贈台南郵局感謝狀，也安排收容同學將母親節明信片投入郵筒的儀式，讓台南郵局的綠衣天使把愛傳遞出去，場面溫馨感人。

鄭義騰說，矯正機關對於收容人的家庭支持相當重視，研究顯示健全的家庭支持系統是收容人順利復歸社會的重要因子，外役監除了可以返家探視、與眷同住、面對面接見外，法務部矯正署今年3月起還放寬接見家屬人數限制，這些措施都在為收容人及家屬搭橋，讓親情穿越高牆，對復歸社會將可產生正面的力量。

台南郵局局長蘇慶輝表示，由於網際網路科技之發達，致使手寫信函逐年遞減，為表示對母親的敬意，特設計「媽媽我愛您」母親節明信片，供用郵民眾索取，也特別與明德外役監獄舉辦母親節書寫明信片活動，讓收容人能藉由母親節明信片，傳達對母親的感謝與愛。

(中時 )