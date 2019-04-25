中國航空工業集團60週年宣傳片

最近中國大陸航空工業試飛中心公布紀錄片，首次公開殲-11B的大改款殲-11D，凸顯了這型試驗機在機身布局、雷達低可視化與武器掛載等各方面的進展，引起了大陸與海外媒體的熱議。不過，陸媒指出，殲-11D做為試驗機的任務完成，且無後續原型機與量產規劃，主因是其功能與國產殲-16及進口蘇-35重疊過多，專案可能已經結束。

《新浪軍事》報導說，俗稱「試飛院」的航空工業中心最近慶祝成立60周年，拍攝了該院工作成果的紀錄片，內容包括院內曾進行的試驗與改型戰機的影像資料，其中包括外界比較熟悉的殲-8系列、殲-10系列以及飛豹系列，其中首次近距離曝光的國產殲-11B的大改款殲-11D重型戰機最受注意。這款戰機過去曾在網上流傳一些不清楚的測試照片與不完整訊息，但中共官方從未公開提到這一型號。

根據資料顯示，殲-11D專案是在殲-11B量產後成立的，其設計思路與俄羅斯的蘇-35S類似，保留其前型殲-11B雙發單座的佈局，主要變化在於機載航電雷達系統升級以及機體結構加強。雷達換上紅外搜索系統以及有源相控陣雷達，同時增加了翼根重掛架以提升有效載荷。此外，為配合新一代霹靂-10格鬥導彈，殲-11D的翼尖掛架則將殲-11B的階梯型掛架改回了常規的一字型掛架。

報導指出，殲-11D在降低雷達特徵上也下了一番大工夫，雷達天線罩改為傾斜式的佈置，除增大雷達孔徑外，也能減少飛機的雷達反射截面積，同時在雷達天線罩周邊還佈置了一圈的鋸齒狀吸波材料。

號稱中國版蘇35的殲11D

不過，殲-11D項目的命運似乎帶著悲劇色彩。報導說，到目前為止該型號除了製造了兩架編號分別為“D1101、D1102”的原型機用於試飛之外，並未有後續原型機以及量產型相關的資訊披露，很有可能專案已經下馬。而導致項目失敗的原因，除了雙座型的殲-16在多用途性能上領先單座的殲-11D外，俄製蘇-35SK的進口更是成為了壓垮駱駝的最後一根稻草。在來自國內國外兩款先進四代戰機型號的擠壓之下，在定位與功能上過度重疊的殲-11D最終被放棄也不足為奇。

報導表示，殲-11D專案雖然失敗，但此一項目並非沒有意義。目前殲-11B交付數已達250架，是目前共軍重型戰機主力，但因為設計、生產較早，航電武器系統已有些跟不上時代。而殲-11D項目的研發成果轉為技術儲備，可以為不久之後的殲-11B中期升級提供極佳的參考。

(中時電子報)