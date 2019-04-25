一位年逾八旬的牧師，3年前以身體老邁需要照顧為由，委請擔任教會同工的女大學生到住處幫忙按摩，女大生控訴牧師趁機親她臉頰、碰觸她身體隱私重要部位，還用通訊軟體LINE 傳不雅訊息，甚至脫褲逼迫按摩下體。案經台北地方法院審理後，法官認定牧師已涉及對女大生猥褻和性騷擾，今(25)日判牧師要賠60萬元。

年紀可當女大生爺爺的該名牧師，2016年9月起，以年邁身體需要人幫忙按摩為由，要在教會任同工的女大生到他住處幫忙按摩，女大生指控牧師爺爺，卻趁機親她臉、碰觸她身體隱私重要部位，還以LINE傳不雅訊息內容，讓她不堪其擾。另還曾三次在她面前脫褲子暴露下體，要她按摩下體等隱私部位。

女大生控訴，牧師的行為讓她驚恐不已和感到不舒服，前年她提出性騷擾申訴，教會開會作成性騷擾成立，另牧師也不理會教會禁止接近她的決議，還多次藉機要接近和連絡她，顯見牧師沒有悔悟的誠意，所為性騷擾和猥褻行為，已妨害她的性自主權，提告求償80萬。

北院審理後，牧師否認指控，但法官根據通訊軟體對話內容、女大生申訴性騷擾教會處理決議、牧師手寫悔過書等事證，認定牧師的行為確有女大生所述事實，讓年輕的女大生身心受到不小的傷害，原告主張要牧師負侵權損害賠償責任有理由，但金額以60萬為適當。

(中時 )