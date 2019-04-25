興建中的「癌症醫療大樓」，目前已進行到三樓工程，尚有8千多萬元的缺口。東基公益提供

據衛福部統計，台東癌症標準化死亡率是全台最高，醫療資源的缺乏與經濟困難皆是主因，為此東基公益「台東基督教醫院」籌建癌症醫療大樓，希望醫療在地化，讓癌患免於就醫奔波之苦。正官庄感受醫療資源對病患的重要性，也響應捐出李棟旭這連續2年擔任正官庄台灣代言人所拍攝的廣告衣物共79件，價值近百萬，4／25起在Yahoo奇摩拍賣公益平台義賣，拍賣所得將捐助東基公益籌建癌症醫療大樓之用。

這次李棟旭捐作公益義賣的衣服，都曾在螢光幕前亮相，像是正官庄廣告中當穿的黑色西裝、手縫流蘇圍巾，都是粉絲瞄準的競標重點。而走小清新歐巴風格的紅白橫紋T恤、溫柔卡其色長褲、帆布厚底老爹鞋、皮革信封手拿包和登機箱，李棟旭也毫不藏私的拿出來參與義賣。

競標義賣活動將在4／25正式啟動，公益合作夥伴Marie Claire 美麗佳人也邀請潮模Angelina和其好友Candi 一同直播介紹李棟旭穿衣時尚及所捐出義賣的衣物。5／5以前，只要在Yahoo奇摩拍賣的網站搜尋「李棟旭廣告衣物愛心義賣」，就能找到活動商品。為了讓大家踴躍參與愛心義賣，約有四分之一衣物以一元起標，其他也幾乎是原價的一至三折當起標價，義賣金額全數歸東基公益籌建癌症醫療大樓。李棟旭表示：「希望大家ㄧ起參與，這些衣服能夠義賣到好價錢，就能夠幫助到更多東部的癌症病友，讓他們得到最妥善的醫療。」

台東縣平均家戶年所得是全台倒數第二縣市，低收入戶比例是全國最高，佔全縣人口的4.17％（全國平均僅1.32％。第二名花蓮縣2.71％）。以乳癌為例，放射療程約需照射25至35次，意即患者有近一個半月需要每周五天往返醫院。患者如在醫院附近沒有親友可借宿，就得付出高額費用短期租屋。

治療過程中，交通也是一大困境。台東一天只有14班火車到台北。而且要搭上前三個班次才趕得上白天的門診。來回至少6到8小時。飛機票價是火車的2到3倍，部份患者負擔不起。頭頸癌的患者，因開刀困難，更需要依賴放射治療，更不適合長途搭車。這些長期存在台東醫療的困難，更讓有些經濟困難的患者只能選擇放棄治療。

2017年台東基督教醫院開始動工興建「癌症醫療大樓」，將引進先進的放射治療用的直線加速器，以及多項重要醫療設備，在台東擔負起照顧在地患者，特別是經濟困難、不易赴外縣市的患者，可以安心在地就醫。「癌症醫療大樓」總需求經費計約五億一千萬元，目前仍短缺8千多萬元的經費。.

(時報周刊)