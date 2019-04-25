台中市政府落實反酒駕，除各項取締、宣傳持續進行外，也加強與交通部公路總局合作辦理酒駕違規班、酒駕再犯專班制度。副市長陳子敬25日在道安督導會報中強調，「酒駕零容忍、酒後不開車」是社會共識，酒駕防治是市府「永無止盡的勤務」，市府會持續推動落實，保障公共安全。

台中區監理所今日在道安會報中針對「酒駕違規班、酒駕再犯專班制度推動與成效」進行報告，監理所駕駛人管理科長劉昌烈指出，為矯正汽車駕駛人酒後駕車違規行為，並對違規再犯者加強講習教育，自106年3月1日起各監理站所「酒駕違規班」及「酒駕再犯專班」，由原本的4小時，分別延長至6小時及12小時，再犯專班學員除了延長時數之外，也另外需接受實地教育。

增設的實地教育部分，以創世基金會、殯儀館、戒治所等為主要上課場域，讓酒駕者親眼見證因酒駕導致傷殘的案例，達到「震撼教育」的講習效果。

劉昌烈以日前台中監理所與崇德殯儀館跨機關合作講習為例，監理所針對43名酒駕累犯，將殯儀館閒置禮廳布置成告別式會場，盼其感受死亡的恐懼，再由館方說明大體入館流程、學界講師介紹生命課程，期盼透過創新教育警惕酒駕累犯，同理死亡及受害家屬心情，重新審思生命價值。未來監理所將持續追蹤辦理成效，也藉此呼籲用路人開車務必注意行車安全，切勿「醉後上道」。

副市長陳子敬肯定監理所落實反酒駕政策，酒駕防治是市府「永無止盡的勤務」，除執法單位加強取締之外，教育小組、宣導小組將加強宣導，凝聚酒駕零容忍、酒後不開車的社會共識，確保用路人的安全。

陳子敬表示，台中市近期雖然沒有造成死亡的酒駕案例，但仍有零星酒駕狀況，對於酒駕取締還是要持續進行，確保市民跟用路人的安全。

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時 )