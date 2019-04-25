日前西門町一間老字號的排骨名店，接到一通訂3百多個便當的電話，當老闆動員了全店好不容易做好便當送出卻發現這只是他人的惡作劇，報案之餘，霸氣的老闆娘也乾脆把這近5萬塊的便當送到龍山寺請街友吃。警方循線追查，發現犯人是排骨店的一名離職前員工。

50歲陳姓男子曾在台北市中正區一知名排骨便當店擔任外送員，遭解雇後心生不滿，涉打電話訂350份便當後亂報收貨地址，惡意欺瞞業者。警方獲報後偵辦，訊後依毀損罪嫌送辦。

台北市警察局中正一分局偵查隊長鄭志誠今天表示，轄區某知名排骨便當店日前報案指稱，被人惡意訂購大量便當。經查發現，50歲陳男涉有重嫌。

警方循線掌握陳嫌出現在北市漢口街附近，派員前往埋伏，發現陳嫌現身後，立即把人帶回偵辦。警訊時，陳嫌供稱，20多年前曾在便當店擔任外送員，因故遭解雇後心生不滿，且目前工作地點離該便當店很近，才想要挾怨報復。

(中時電子報)