水利署第三河川局召開「烏溪主流及其支流南港溪與眉溪治理計畫」說明會，愛蘭當地居民吳美育擔憂，南港溪施作超高水泥堤防反而擋住山坡雨水流入河川的路徑，也造成溪流河道束縮，是愛村橋遭沖毀的因素之一。（廖肇祥攝）

水利署第三河川局召開「烏溪主流及其支流南港溪與眉溪治理計畫」說明會，有鎮民指出，新堤防造成河道束縮，水流加快加高，是愛村橋遭到沖毀的主因之一。（圖／野自提供）

埔里鎮南港溪愛蘭橋至愛村橋的河段水利署施作水泥堤防，但生態界指出這樣的施工方式，反而造成河道限縮形成急流沖毀愛村橋，河川氾濫區變小，反而不利防洪，且水泥工法危害河岸生態。（廖肇祥攝）

水利署第三河川局在召開烏溪水系主流及支流南港溪、眉溪治理計畫地方說明會，在地居民觀察指出，三河局在愛蘭橋下游南港溪河段蓋堤防，不僅堤外的山坡雨水被堤防阻隔難以流進溪流，也限縮河道，造成溪水流速加快，沖毀愛村橋，政府花了兩億治水蓋橋，卻因政策方向錯誤而浪費；三河局回應舊愛村橋設計在河道內，被沖毀是必然，後續治水工程會參酌居民資訊再做出調整。

經濟部水利署為讓河川流域居民瞭解南港溪河川現況、治理計畫、工程措施召開說明會，代表為經濟部水利署水利規劃試驗所，參與代表除地方民代，也涵蓋流域範圍鄰近的愛蘭、一心等里，也邀請台灣蠻野心足生態協會、南投水環境關懷聯盟等環保團體。

地方居民除關心流域內的農作財產損失，也擔憂河川局當前的治理方式衍生其他災害，住在愛蘭地區的吳美育從窗外即能觀察南港溪水文變化，她指出政府從2014年開始在愛蘭橋下興建超過3公尺高的堤防，動用經費達1.2億多元，發現水患的水不僅來自河段上游，也包含了南港溪台14線省道公路旁的山坡集水區，河堤蓋起來，反而阻擋側邊山坡洪水流入河川的路徑。

吳美育也指出，堤防也束縮了原有河道，縮減氾濫區，溪流流速加快，加速沖刷河岸，河堤蓋完後，愛村橋也沖毀了，在整個流域治理未通盤檢討下，南投縣政府又編列了1.3億元重建愛村橋，政府燒了2億多蓋水泥設施，破壞環境生態，也將因政策方向錯誤讓災害問題無法得到解決，不如將大筆硬體建設的經費用來補償農地的損失，並打造友善環境、農地的水環境。

水利署第三河川局長規劃課長張國明表示，南港溪牛相觸堤防興建與否及工法仍未定案，會納入居民意見做未來治理參考。而水規所指出，舊愛村橋橋基在行水區內，沖毀是必然，未必與堤防工程相關，而新橋施做單位應當會考量當前水文狀況而提出更妥善的施工方法。

(中時 )