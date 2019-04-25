立委陳玉珍強調，此事千真萬確，絕無造假、栽贓，她已向立法院調閱相關錄影帶，還原整個過程。（李金生攝）

赴金考察的中華民國工商建設研究會一行20餘人的聲援立委陳玉珍，肯定她在國會的表現可圈可點，值得鄉親的付託和尊敬。（李金生攝）

針對立委陳玉珍指稱遭女綠委嗆聲：「金門豬滾回中國去」一事，民進黨金門縣黨部主委吳增允要求查明真相，強調若事實果真如此，他將辭職和退出民進黨。陳玉珍今（25）日下午表示，此事千真萬確，絕無造假、栽贓，她已向立法院調閱相關錄影帶，還原整個過程。

立法院昨因中選會主委李進勇人事同意權案，引爆藍、綠數波肢體衝突。力抗民進黨團的金門籍立委陳玉珍指稱，她遭2名女綠委嗆聲：「金門豬、滾回中國去」、「妳不是台灣人」，消息傳回金門引起鄉親群情激憤。

立法院民進黨團書記長鄭運鵬委員、幹事長管碧玲委員回應指出，若有此發言，民進黨團也無法接受，但現場眾多委員、工作人員均表示沒聽到這樣的話，請陳玉珍提出證據，不要無端造假、杜撰。

民進黨金門縣黨部也表示，此事件因陳玉珍大量利用臉書、Line等社群平台傳播，激發眾多金門民眾的不滿情緒，而相關網路社群充斥著台、金地域對立以及謾罵言論，更嚴重撕裂金門民眾間的情感。

縣黨部強調，陳玉珍目前僅以「好像來自身邊女立委」、「現場混亂難以確定是誰」、「疑似」等語帶過，並未明確說明為何人發言。而現場眾多委員、工作人員、媒體記者均表示無聽到此發言，且立法院該次會議的全程錄音、錄影檔案，也無紀錄到相關的言論，且根據現場照片顯示，陳玉珍身旁的民進黨籍女性立委人數甚少，若她所稱內容為真實，應非常容易找出發言的委員。

縣黨部主委吳增允表示，因此事件已嚴重影響金門民眾對民進黨的信任感，並傷害到所有關心金門，為金門民主發展奉獻心血的前輩和夥伴們，懇請陳玉珍一定要負責任的提出相關證據，並且親自公開說明始末，同時他也嚴正要求民進黨中央黨部務必迅速徹查此事，將真相還給金門民眾。

吳增允強調，金門縣黨部絕不容許任何人、任何團體無端羞辱金門這塊土地，如果最後查明民進黨籍委員真有陳委員所稱的「金門豬」謾罵事件，金門縣黨部除會要求當事人道歉外，個人也將會辭去主委職務，並退出民進黨；反之，若此事件為無中生有、刻意操作，也請陳委員負起相關政治責任，並向已經被傷害情感的全體金門人道歉。

吳增允也說，他身為土生土長的金門人，能理解部分金門民眾對民進黨的不滿情緒，但凡事都有公平正義，民進黨不該因此成為特定政治人物用來選舉操作的招牌，應該要理性的就事論事，並有幾分證據就說幾分話。

陳玉珍則表示，當時媒體都將鏡頭對準主席台，因此未拍攝到2名女綠委的嗆聲過程，等到她站上桌子抗議，才將鏡頭掉轉過來，因此只拍到雙方後半段爭吵情形，並未能呈現完整過程，她已要求助理向院方調閱現場錄影帶，期待有較完整、清楚的內容。

陳玉珍強調，當時現場有人對她拉拉扯扯，讓她手腳多處瘀、挫傷，因為情況真的很亂，加上新進立法院不久，並不認識2名嗆聲的女立委，只看到她們好像都長得滿漂亮的。

陳玉珍今天下午在尚義機場，獲得赴金考察的中華民國工商建設研究會一行20餘人的聲援，肯定她在國會的表現可圈可點，值得鄉親的付託和尊敬。

(中時 )