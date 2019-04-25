二手玩具貨車開進偏遠的合作部落，為孩子帶來玩具，小朋友相當開心。（圖／許少欣提供）

迦南玩具森林貨車開進平生部落合作國小，小朋友們收到二手玩具相當開心。（圖／許少欣提供）

南投縣康復之友協會、台灣玩具圖書館協會等愛心人士的支持下，南投縣第一個二手玩具流通平台啟動，康復之家精障人士協助維修清理，志工協助運送，這批堪用且具啟發性的二手玩具找到了小主人，甚至還送到仁愛鄉廬山、都達、合作等偏遠部落的小學。

南投縣康復之友協會位於埔里鎮，是精神障礙者守護機構，核心價值為「讓精障者夠超越疾病，擁有滿足、希望、有貢獻的生活」，醫療團隊與病友們共同耕耘埔里地區的庇護工場參與融入社區，藉此培養回歸社會職場能力。台灣玩具圖書館推動的核心價值則是「愛台灣，回收二手玩具做環保；愛孩子，快樂童年不打烊，圓孩子的玩具夢」，二手玩具回收再利用是其主要工作任務，這兩個屬性不同的非營利組織，為了偏鄉的孩子麼展開了合作。

南投康復之友協會總幹事許少欣表示，去年底自埔里中峰國小舉辦過玩具聖誕樹校慶園遊會後，日前來到仁愛鄉廬山、都達、合作國小，往這三所學校的路程遙遠且顛簸，一路上往返並不輕鬆，但看到小朋友下課後一起來搬玩具開心的樣子，感到非常的滿足。

山上居民對於送玩具志工的善心義舉相當欣賞，表示要請志工吃山豬肉，稱讚他們非常熱血，愛心無遠弗屆水啦。

(中時 )