斥資2000萬打造進化基地電競館的正修科技大學再與樹德家商締結「電競產業伙伴策略聯盟」，提升教學技術開發共創雙贏，校長龔瑞璋表示，全球電競產值超過千億美元，看好電競產業未來競爭力，台灣數一數二的「正修電競館」將培育更多電競人才。

為推動人才培育、區域發展與資源共享，正修科大特由校長龔瑞璋與樹德家商校長蔡茂霖締結「電競產業伙伴策略聯盟」，聯手培育國家電競人才。

龔瑞璋指出，電競產業世界各國無不積極發展，大陸去年的電競產值高達880億人民幣，約台幣4000多億元，預計未來兩年仍有350億人民幣的成長空間。

他說，台灣電競產業去年經立法院三讀通過正式納入「運動產業」，未來電競選手將比照運動項目，享有國家選拔、培訓、賽事及國家獎章資源。

蔡茂霖表示，電競未來發展無可限量，有興趣在這個區塊打拼的同學，可努力成為電競選手、教練、主播，更進一步到電腦公司設計遊戲，電競教練光年薪就有百萬元，因人才有限，許多發展電競的學校仍一人難求。

他說，樹德家商目前已有400百位電競選手，此次與正修科大合作資源共享，希望正修成為樹德的靠山，合力培養電競人才，為電競產業盡一份心力。

(中時 )