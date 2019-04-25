(21:35更新最後賽況)火腿與樂天系列戰的第3戰，王柏融依然擔任第三棒、指定打擊，昨天火腿狂敲19安痛宰樂天，取得本季對戰的首勝，不過今天面對樂天先發投手古川侑利，火腿全隊前5局卻苦無表現。直到第6局火腿打線才開始甦醒，靠大田泰示雙響炮、渡邉諒3分炮形追平比數，將比賽推進延長賽。12局滿壘時刻王柏融遭到三振，下棒隊友杉谷拳士擊出再見安打幫助火腿6比5擊敗樂天。

火腿隊今天推出金子弌大先發，本季首次對戰樂天，僅投4局就被換下場，被敲出6支安打、失1分。而火腿今天打擊熄火，前6局僅擊出2支安打，而且都是由第二棒、昨天6支5超猛打賞表現的大田泰示所擊出，大田泰示在6局下半開轟，幫助球隊追成1比1平手。

樂天在第7局面隊火腿後援投手宮西尚生，靠茂木栄五郎和島内宏明的接連安打再攻1分，形成2比1反超領先。7局下半樂天更換投手，換上台灣選手宋家豪上場，不過王柏融是上個半局的最後出局數，可惜無法看到兩人對決。

宋家豪上場後先被中田翔擊出安打，再因隊友銀次的失誤而被攻佔一、二壘，接著面對渡邉諒投出137公里的變化球，被擊成左外野方向的3分全壘打。宋家豪挨轟後隨即回穩，順利解決接下來的2位打者，沒讓失分擴大，前7局火腿以4比2領先。

不過樂天立刻在8局還以顏色，剛發生守備失誤的銀次敲出安打上壘，接著樂天換上代打，由37歲的藤田一也掌握投在紅中的速球，扛出右外野的追平2分炮，將比數追成4比4。攻勢還沒結束，樂天再靠茂木栄五郎和田中和基的安打超前比數，不但讓宋家豪從敗投中解套，更一度成為勝投候選人。

而大田泰示的打擊狀況實在太火燙，延續昨天好表現，在8局擊出本場第2支陽春炮，將比數追成5比5平手，接著王柏融第4打席擊出本場的第1支安打，可惜杉谷拳士擊出雙殺結束半局。

雙方你來我往，後半場比賽互有攻勢，僵持到延長賽12局下半，中島卓也敲安後，樂天決定連續敬遠火腿隊西川遥輝及大田泰示，選擇用右投手青山浩二面對左打的王柏融，1人出局滿球數的情況下，王柏融遭到三振，錯過逆轉比賽當英雄的機會。最後靠下一棒杉谷拳士，出棒打成左外野方向安打，上演「道歉野球」，幫助球隊以6比5拿下勝利。

王柏融雖然在關鍵時刻沒有攻下分數，不過今天擊出單場雙安，最後球隊也將勝利拿下。王柏融本場比賽6打數2安打，吞1次三振，打擊率微升至2成93。

(中時電子報)