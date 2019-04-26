巴楠花部落小學人才培育的重點，希望透過原住民族實驗教育課程實踐，盼能落實「不一樣」的共命共存共有的教育理念。（林雅惠攝）

2009年8月8日巴楠花部落小學遭遇莫拉克風災校舍全毀，從山上遷徙到山下，校名在10年間也經歷不同時間處境與課程型態改變而更名，從民族國小至民族大愛國小、更名為現在的巴楠花部落小學。

2017年8月1日學校改制為學校型態原住民族實驗理念學校，也通過校名更名為巴楠花部落小學，巴楠花（Padan）校名命名緣由 取自布農族padan用語語音轉譯為「巴楠」，另加上「花」表達學校從山上布農小學來到山下轉變為布農多族小學，希望「布農：多族」新一代百花綻放，在這所經歷莫拉克風災的學校，共命共存共榮，統稱巴楠花即現在校名巴楠花部落小學。

學校轉型為原住民族實驗理念學校，主要精神為找回Bunun傳統與天地萬物共命共存共榮的生命觀，希望不忘莫拉克風災生命經驗提醒，人類虔誠面向天地萬物靈與傳承勇氣維繫古老共命精神價值。

學校課程規劃上沿著時間軸規劃四祭命名課程，秋學進倉祭~從小培養孩子助人生命觀服務的樂趣；冬學年終祭~培養學生由近而遠了解這塊土地的人事物的社會關懷；春學播種祭~打開孩子多同族群的世界觀；夏學射耳祭~培養學生認識內在心靈。

人才培育的重點，巴楠花希望透過原住民族實驗教育課程實踐，盼能落實「不一樣」的共命共存共有的教育理念，回應巴楠花生命觀精神，蘊育謙卑的心靈與自由創造的勇氣，讓巴楠花精神在不同世代族群百花綻放在這塊台灣土地上共命綿延不息。

(中時 )