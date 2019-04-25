中國科學院國家天文臺今天表示，被譽為「中國天眼」的500米口徑球面電波望遠鏡(FAST)日前已通過工藝驗收，並開始利用試開放的形式向大陸國內天文學家開放觀測時間。

中科院國家天文臺表示，FAST工藝驗收和鑑定會22日在貴州省平塘縣FAST台址舉行，來自中科院、清華大學、北京大學等單位多領域的19位元院士和知名專家組成驗收專家組，中科院院士、中科院國家天文臺研究員武向平擔任專家組組長，對FAST工藝進行了驗收和鑒定。

經過聽取報告和現場考察，專家組認為中科院國家天文臺按期全面完成了國家發展和改革委員會批復的各項建設任務，FAST所有性能指標達到驗收要求，其中靈敏度(L波段)和指向精度兩項關鍵技術指標優於驗收指標。FAST在L波段的靈敏度領先目前國際其他電波望遠鏡，FAST整體性能穩定可靠，已在調試階段獲得一批有價值的科學資料，取得了階段性科學成果。專家組一致同意FAST工程通過工藝驗收。

(旺報 )