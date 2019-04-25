夯劇《我們與惡的距離》造成熱烈迴響，甚至有「突破台劇天花板」的美稱，在上週播出大結局後，不少粉絲都在網路寫下不知道接下來該看甚麼？人生變得沒有重心。《中時電子報》幫您整理接下來要上檔或已上擋的七部超強台劇，讓你找回人生目的。

天心飾演勝訴率百分百的王牌律師方箏，在《最佳利益》霸氣外露。（圖／中天提供）

《最佳利益》

搭上職人劇風潮，霸氣的天心律師緊接在《我們與惡的距離》後登場《最佳利益》，劇情以法律個案的方式推進，呈現真實的律師工作樣貌，也探討資深與菜鳥律師的差別、同事間的較勁、正義與人性的糾葛等。《最佳利益》將在華視5月5日首播，中天娛樂台5月11日起每週六晚間10點播出。

BL劇《圈套》劇中兩對情侶（左起）陳廷軒、卞慶華、徐鈞浩、吳承洋。（圖／LINE TV提供）

《圈套》

近年颳起的BL劇風潮《HIStory》系列新劇《圈套》也在近期上檔，號稱將突破該系列最大尺度，找來新生代男星徐鈞浩、吳承洋、卞慶華、陳廷軒，上演一段熱血刑警愛上黑道的浪漫故事。。

公共電視5月將推出全新醫療劇「生死接線員」，由演員曾少宗（中）飾演男主角。（圖／公視提供）

《生死接線員》

接在《我們與惡的距離》後的公視新劇《生死接線員》，由曾少宗、劉倩妏、李杏主演，是台灣首部「器官捐贈移植協調師」職人劇，期望《生死接線員》從器捐流程中協調師的職人專業出發，持續引領台劇對社會議題討論，也讓大眾更關注生命議題。

電視劇《我們不能是朋友》將在之後播出。（圖／八大提供）

《我們不能是朋友》

郭雪芙和劉以豪再次合作，搭檔陳慕、袁艾菲演出時下城市男女的愛戀故事，主題點出「在進入婚姻之前，你是否難逃真實人性的原形畢露？」

《通靈少女》播出後廣受好評，續拍第二季。（圖／本報系資料照）

《通靈少女2》

HBO Asia首部台灣製播且全中文（含華語、臺語）發音的影集《通靈少女》，第一季創下高討論度，第二季繼續由女主角郭書瑤擔任主角，加入新生代演員范少勳、温貞菱，還有新宮廟「聖宇堂」。

三立新戲《月村歡迎你》。（圖／三立提供）

《月村歡迎你》

由楊貴媚、謝坤達、林思宇、吳念軒、李佳豫主演，從一個名為「月村」的美麗家鄉，探討台灣古蹟文史與家庭意義的價值，同時深究台灣傳統鹽田文化的精神，從家鄉到鹽田，家的溫度與傳承是全劇的主要核心，更透過故事中青年北漂返鄉的實踐，刻畫出這片土地上動人又美好的故事。

《如果愛，重來》主要演員齊聚記者會，左起陳妤、吳岳擎、柯佳嬿、張書豪、李李仁、魏蔓、陳乃榮、鄧九雲。（圖／歐銻銻娛樂提供）

《如果愛，重來》

大樂（張書豪飾）又搞砸了結婚紀念日！今年是他和琪琪（柯佳嬿飾）結婚第6年，老婆發現自己懷孕，又面臨工作升遷，決定不再對粗心的大樂寬容。此時，神秘的計程車司機（李李仁 飾）出現，將大樂載往另一個平行時空，沒想到這時空老婆成為兄弟（吳岳擎飾）的女朋友，一個選擇影響未來，這複雜的狀況應該如何改變。

最佳利益 前導3分鐘預告 best interest

(中時電子報)