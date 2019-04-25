查獲台灣未有紀錄之長角家蟻屬螞蟻。（防檢局提供）

待鑑定之查獲螞蟻。（防檢局提供）

農委會防檢局今（25）日偕同苗栗縣警察局苗栗分局查獲一名男子違規輸入螞蟻案，查扣多巢螞蟻，經防檢局會同專家鑑定蟻種，確認包含台灣未有紀錄之大頭家蟻屬、長角家蟻屬、彎顎針蟻屬螞蟻種類計36巢。防檢局提醒，外來螞蟻是禁止輸入之有害生物，違者可處3年以下有期徒刑或併科15萬元以下罰金。

防檢局指出，日前接獲檢舉，一名36歲劉姓男子疑似違規輸入螞蟻並於網路販售，謀取暴利，防檢局將案件及相關資料移送內政部警政署，經鎖定該被檢舉人後，苗栗縣警察局今日會同防檢局人員前往查緝。

防檢局表示，經查緝鑑定，部分螞蟻為台灣未有紀錄種類，因外來螞蟻屬「植物防疫檢疫法」第15條所規定禁止輸入之有害生物，一旦入侵，將嚴重危害台灣農業生產、生態安全及人身健康，違者可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣15萬元以下罰金，呼籲民眾切勿擅自違法輸入。

防檢局將持續加強邊境檢疫及與檢警單位共同辦理各項查緝工作，以有效杜絕違法輸入情事，另為鼓勵民眾踴躍檢舉不法，防檢局設有檢舉專線0800-039-131，凡經檢舉而破獲者，檢舉人可依法獲頒奬金，每案最高500萬元。

(中時 )