圓崇國小共融遊具設計以火車為主題，佔地600平方公尺。（圓崇國小提供）

竹崎鄉圓崇國小原是沒有任何遊樂設施的小學，校長陳怡君深受非山非市的處境所苦，到圓崇國小擔任校長近2年來四處募款，要打造嘉義縣第1座共融遊具，幸嘉義市城隍廟捐了70萬及教育部補助120萬元，本月中旬已順利發包，預計6月底完工。

陳怡君說，2年前從阿里山來吉國小調到圓崇國小服務，卻發現垣崇國小連1座兒童遊戲器材都沒有，該校有160位學生，8000多名社區居民，嚴重影響學生體能、感覺統合、社交、智能促發等，於是著手籌募基金為孩子圓夢。

為什麼要做共融遊具？陳怡君指出，一般罐頭遊具雖較便宜，但設計保守且沒有無障礙設計，許多身障的孩童無法同樂，共融遊具透過設計，讓兒童在遊戲時共享遊樂設備，學會尊重個體差異及不同族群的需求。

圓融國小的共融遊具位於校內原有舊羽球場，佔地600平方公尺，因圓崇國小附近有阿里山森鐵經過，因此以火車為主題設計，也有無障礙坡道方便進出，嘉義縣教育處副處長李美華表示，這是嘉義縣第1座共融遊具，目前太保市南新國小也在規畫階段。

圓崇國小共融遊具已在4月中旬發包，總面積600平方公尺，陳怡君說，圓崇國小是非山非市的學校，多數資源集中在都會區及偏鄉，這次幸有嘉義市城隍廟捐助70萬及教育部補助120萬，預計6月底完工，新學年小朋友即可使用。

(中時 )