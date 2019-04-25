荷蘭貿易暨投資辦事處今天舉行晚宴慶祝荷蘭「國王節」，荷蘭駐台代表紀維德（Guy Wittich）指出，荷蘭除了是台灣最大的外人直接投資者，在科技、農業、治水、綠能、文化、教育、循環經濟等領域，都有密切交流，期待雙方「友誼長存、歷久彌新」，攜手維新，讓經濟和社會更永續、更有韌性、更強健。

紀維德指出，去年荷蘭雙邊貿易達近百億美元，荷蘭也仍是台灣全球最大的外國直接投資國，金額高達35億美元，約佔所有外國直接投資的三分之一。同時，荷蘭也是台灣在歐盟投資最多的國家。包括巨大集團（GIANT）在荷蘭雷力城（Lelystad）拓建了歐洲的物流中心，即將開幕，台灣水泥股份有限公司，也將在阿姆斯特丹設立歐洲總部。

紀維德說，台荷城市之間的交流也有進展。由阿梅爾、恩荷芬、烏特列支市長帶領的訪問團，在台灣簽署協議，就水管理、循環經濟、智慧城市、健康生活，以及新創交流合作。下個月，荷蘭的創業家會再次參加台北的InnoVEX。非常感謝台南、台中、新竹、桃園、新北市，以及台北市，與我們的訪問團密切合作。

在能源方面，荷蘭的海事工程公司，擁有世界一流的安裝船和技術，也有參與台灣離岸風電的計畫。他們都很期望繼續帶來最新的船隻，協助台灣達成遠大的能源轉型目標。我們感謝和在現場的能源局，有良好的合作關係。

紀維德表示，針對水的相關產業，荷蘭研究機構與企業，一直都在討論台灣的水資源問題，例如防汛、排水管理，以及水庫清淤。下個月，台灣國際水利環境學院，將會和聯合國教科文組織（UNESCO）的顧問組織、國際文化紀念物與歷史場所委員會（ICOMOS）位於荷蘭的分會，共同在嘉義舉辦水文化國際研討會。

紀維德說，在文化方面，2019年是林布蘭年，紀念他逝世350年。從現在到6月10日，他所有400幅的油畫、素描和蝕刻畫，都會在阿姆斯特丹的國家博物館展出。展出最大的亮點是我們的國寶《夜巡》，在我們的冰雕後面你也可以看得到。國立故宮博物院和荷蘭國家博物館，在春天完成了第一次的合作；我們真切的希望，未來會有更多合作，甚至有一天，會在臺灣有林布蘭的展覽。

在教育方面，赴荷求學的台灣人每年增加，去年有將近600位。他們受到荷蘭文化多元的城市、卓越的大學，以及逾2,500全英語學程所吸引。

(中時 )