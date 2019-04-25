草屯療養院舉辦精神健康講座，談老年期的情緒症狀，院方指出，經過了年輕時辛苦打拼工作、養兒育女的辛勞，退休之後的老年期理應是人生的另一個黃金年代，但老年期也面臨人生新階段的挑戰，情緒調適也是老年心理衛生非常重要的課題。

為了讓民眾了解老年期的情緒症狀，衛生福利部草屯療養院、南投精神健康學苑與南投縣文化局合作，邀請衛生福利部草屯療養院老年精神專科醫師郭佳倫，主講老年期情緒症狀，時間為27日下午2時至4時，於南投縣政府文化局圖書館7樓電影放映廳，郭佳倫將從醫療與心理的雙重層面觀點，與聽眾分享如何保持精神健康。

郭佳倫表示，老化的過程中，生理心理狀態會因為功能退化、生理疾病、環境壓力等因素而波動，而老年期好發生的精神疾病，如失智症、憂鬱症及焦慮症會出現許多身心症狀及行為情緒的改變，如何因應這些症狀及尋求治療，是家屬及個案關心的議題。

草屯療養院也將在活動現場安排免費心理健康檢查及In-body身體健康分析檢測，並提供公務人員終身學習學分及志工學分等，同時南投縣政府衛生局在現場也設有心理健康攤位供民眾諮詢。

(中時 )