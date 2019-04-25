全台最具指標性的街舞盛會「2019捷運盃街舞大賽」，今年堂堂邁入第15 年，今天（4月25日）釋出前導宣傳影片，由15年前首屆參賽者，現為TITAN泰坦團長的比利擔任主角。

比利在拍攝過程中暢談練舞歷程，他坦言，跳舞是他一生不悔的決定，唯一遺憾就是當年負氣沒與家人好好溝通，並要年輕朋友不要重蹈覆轍。

從小跟著爸爸聽嘻哈、爵士等音樂，比利高三開始接觸舞蹈，念大學時加入熱舞社，當時覺得學長、老師都好酷，用身體就能做出很多畫面，與音樂結合自然反應而非設計好的動作，就是現在所謂的「FREE STYLE」。

15年前首次參加捷運盃街舞大賽，比利回憶說，當時成團不久，自己學舞也才2年，心情很緊張也開心，還幸運拿到優勝，當時的那股熱情與衝勁，現在已轉化為他在工作與舞台上的動力：「對我而言那是人生學習的經歷與歷程，當年的團員至今都還有聯絡，回想當時比賽的情景，還是很感動與熱血。」

從事舞蹈相關工作也有10年的比利表示：「很幸運用我的興趣可以當作工作來謀生。」而跳舞帶給他最大的感動，就是跳舞時的心是很專注，可以忘記現實生活中的麻煩與煩惱，當下用肢體與音樂結合。有許多的前輩也堅持30、40年，現在還在跳，活到老、學到老、跳到老，這已經不只是舞蹈，而是一種生活方式。

對於有志參加比賽的人，比利建議：無論你是否未來會成為舞者或是從事演藝工作，都要記得跳舞當下的感動，這是最真實，沒有外力影響，然後將這份感受運用在生活中的每個挑戰，無論是堅持還是讓做的事情變更有趣，這都是一種歷練。

(旺報 )