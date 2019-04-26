南投縣復臨國際實驗教育機構為政府立案之全人教育中學。（沈揮勝攝）

南投縣復臨國際實驗教育機構校區廣闊，林蔭、綠地達數十公頃。（沈揮勝攝）

小班制上課，逾半數是外籍老師。（沈揮勝攝）

小班制上課情形。（沈揮勝攝）

基督教「復臨安息日會」2015年獲南投縣教育處核准立案，成立「南投縣復臨國際實驗教育機構」，招收在地、外地及在台外籍孩子，成了台灣第1所住宿型美式全人國中與高中；該校學生以申請美國頂尖大學為目標，去年畢業12人，全數進了美國百大。

美籍校長艾杰睿（Jeremy Everhart）表示，目前全校有80名學生、教師20名，即1位教師帶4名學生，其中11名是外籍老師；由於經營成本高，收費也「不是很一般」，每學期的學雜食宿費用在新台幣30到32萬元之間；另安排國外參訪與服務，機票、旅費另計。

「政府＆相關部門協調專員」鐘滿滿（Summer C.Everhart）指出，南投縣復臨國際實驗教育機構為每個孩子量身打造個別課表，是台灣首創「一生一課表」的全人教育機構；更特別的是，台灣獨一無二的數位勳章制度，讓孩子把求學過程的每1項能力和表現帶著走。

復臨國際教育提供美國7到12年級課程，在絕美環山的場域中，將國際全人教育所需之學術課程與自主學習訓練，準確融入學習歷程中，充分運用美式教育內涵，結合基督教人文關懷叫學理念，達到五育均衡發展目標。

尤重學術教育、技能教育與人格教育執行，孩子進深山部落、或是造訪非洲、東南亞國家服務貧弱，動手鋪路、建水塔、粉刷校園牆壁、自製書桌椅，從愛心、品格融合生活與學習。音樂、馬術、探索教育，落實體驗。

由於超過半數是外籍老師，孩子從入學開始，每天接觸的語言和知識，與傳統教育有明顯區別；9年級（國三）女生Stella、男生Mark都說，2年多的耳濡目染，英語會話對答如流，包括數學程度的提升，連自己都感到驚訝！

南投縣復臨國際實驗教育機構位在魚池鄉魚池村，離市街鬧區僅數百公尺，校區面積達52公頃，處處林蔭綠地，堪稱為中台灣最美的校園之一。

(中時 )