國民黨新竹縣黨部辦理立委第二選區黨內初選登記，出現5搶1參選爆炸的局面，縣議長張鎮榮25日下午邀集5位參選人協調，經討論後決議以最公平的全民調方式辦理提名，民調時間在5月22到24日3天。

有意爭取藍軍2選區立委提名的有，竹北市代表朱健銘、竹東鎮榮華里長林子丞、前縣長邱鏡淳之子邱一峰、縣議員林思銘，4人昨天下午3時前到縣黨部，議長張鎮榮抵達後一起在黨部主委辦公室，等前竹東鎮長徐兆璋到場。

張鎮榮對2選區有多達5人爭取黨提名參選立委，認為是很好的現象，但希望大家在爭取提名的競選期間，彼此不要互相攻擊，以免造成裂痕，選後並要全力支持順利出線的黨提名人。

據指出，有參選人建議能協調推出1名人選被不必辦民調，但被其他人接受，邱一峰則以反應基層黨員心聲，希望能參與黨的決策，提出73制，即民調7成，黨員投票3成來辦初選，也被朱健銘等人反對。

除了邱一峰外，4名參選人都主張採用全民調，均認以民調定輸贏最公平，最後由議長張鎮榮做成決議，並按中央提名作業時程，決定由2家民調公司在5月22到24日3天做民調，25日公布民調結果，將提名人選報給黨中央。

(中時 )