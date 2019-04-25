復興區知名五月桃今年產量受氣候影響，平均減產近一半，目前已有33戶農友申請農災補助，但仍難補貼損失。而農災原因為開花期遭逢暖冬，結果率大跌，且果蠅大軍提早出動，讓農友們措手不及，未能預先裝袋，憂心遭到果蠅叮咬影響銷量。

五月桃在復興區栽種面及達20公頃，是當地重要經濟作物，不過今年遇上暖冬又缺乏雨水，原應一次開花結果的五月桃，花期拉長，同時開花又結果，影響整體結果率，公所農經課統計此次收成恐較往年少一半。

「收成只剩三分之一。」高姓農友表示，大家人心惶惶，連不少果園大戶往年能包上3、5萬顆桃子的，今年跌破不到萬顆，自己家則是每年都有3萬顆收成，今年僅套袋9千顆，農友之間都議論紛紛，對於今年收成銳減都是哀聲嘆氣，幾乎每家農戶都不請工採收或套袋。

碰上暖冬缺水之外，高姓農友指出，今年果蠅也提早出現，讓大家來不及套袋保護桃子，若遭到叮咬的桃子容易長蟲，尤其不少農友是長輩眼睛不好，常常沒能看清楚微小的「傷口」就宅配售出，影響消費者觀感。

公所農經課表示，目前五月桃正值套袋期，預計5月中開始採收，至於產量大減之後的售價仍未定，也由於今年產量較少，許多通路已提前先在網路上進行預購。高姓農友則表示過去多銷售給熟客，根據果實品質，目前預計售價1斤約100元至150元不等

(中時 )