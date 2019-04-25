平鎮區一名賴姓屋主透天厝遭到竊賊入侵，偷走價值超過200萬元的金飾珠寶，多半為賴姓屋主的母親收藏多年的古董，遭竊首飾還包括賴姓屋主的結婚戒指。警方獲報後於24小時內迅速破案，屋主夫婦拿回珍貴的婚戒喜極而泣，屋主表示原以為失物再也回不來，沒想到居然失而復得。為感謝警方，屋主還特地上警政署長粉絲頁表達感謝。

竊賊24日凌晨趁著屋主熟睡後，潛入屋內竊取價值各式珠寶後逃逸，其中包括屋主母親收藏多年的古董首飾。屋主睡醒後發現值錢飾品不翼而飛，自己的結婚戒指也不見蹤影，隨即向警方報案。

警方獲報後成立專案小組追緝，並很快地就鎖定游嫌作案車輛，循線在24日中午趁著游嫌正在修車的同時，於平鎮區新光路某汽車保養廠內逮捕游嫌，並從游嫌車內起出尚未銷贓的金飾、珠寶及古董，

專案小組通知賴姓屋主到場指認贓物時，女主人發現具有意義象徵的結婚戒指也失而復得，當場抱著先生喜極而泣，直說能找回來真好。賴姓屋主看著開心的妻子，還特別至警政署長粉絲頁留言，表示原來家人十分傷心，對於失物不抱任何找回的希望，沒想到警方居然迅速破案，讓一家人都很感激。

(中時 )