汛期與颱風季節將屆，縣長王惠美憂心水患 ，連日來馬不停蹄上山下海視察縣內排水系統的維護與清淤狀況，25日巡視芳苑與二林地區的排水工程時，即當場指示相關工程務必如期如質完工，要讓南彰縣民免於淹水之苦。

繼員林、社頭、田中等山區排水系統之後，王惠美25日率同水利資源處長陳詔慶等官員挺進沿海地區的芳苑王功與二林的易淹水地區會勘正在進行中的王功舊趙甲、二林永興以及二林溪排水等水利工程，縣議員張國棟、陳一惇、謝彥慧等民意代表也都到場關心。

舊趙甲排水淤積情況很嚴重，王惠美要求提前因應，並承將挹注700萬元經費辦理清淤維護工程。並表示，從芳苑舊趙甲排水一直到二林溪，都是需要清淤與堤岸修復的地方，縣府希望在雨季來臨前，以最快的速度做好相關的疏濬及改善。

陪同會勘的芳苑鄉長洪和炉指出，舊趙甲排水出海口常有汙泥淤積，只要下大雨就要煩惱王功街道會不會淹水；二林鎮長蔡詩傑則表示，二林溪是二林的母親河，除了要暢通，居民更期待能沿岸的環境要改善，並在溪畔規畫設計相關的景觀與生活休閒設施，打造成二林的新亮點。

(中時 )