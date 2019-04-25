趙嘉寶通緝「開臉書」 驚見判刑定讞見陳菊

高雄市前市長陳菊的愛將趙嘉寶抓到了！趙逃避通緝5年，25日下午在屏東墾丁大街上被警逮獲，由高雄市刑大押回高雄刑事警察局南部打擊犯罪中心偵訊，並移送高雄地檢署歸案。

刑事局南打偵八大隊偵五隊隊長林漢隆表示，經過長達數個月的蒐證跟監，25日下午在墾丁大街上逮到趙男。面對逮捕，趙顯得相當神色自若，一點都不像通緝犯遇到警察該有的反應，似乎已有心理準備。據了解，趙長期在屏東恆春鎮活動，躲藏居住在不同的民宿。

趙於2014年任職專門委員，因為收賄被判刑11年定讞，但遲遲未入監服刑，自2015年6月遭通緝至今。高調不避諱的他，當時還四處趴趴走並大膽在臉書發文，2018年被媒體踢爆在海產店，隨後立刻關臉書，再度消失，高雄檢警組成專案小組緝捕未果迄今。

趙被通緝後的生活多采多姿，2015年2月曾和前法務部長邱太三、前彰化縣文化局長陳文彬同桌吃飯，還去參加2017年跨年晚會。

刑大表示，經過數個月蒐證跟監，鎖定趙家寶在恆春當地的行蹤。（袁庭堯攝）

(中時 )