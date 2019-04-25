一名患妊娠糖尿病的30歲產婦，日前在衛福部南投醫院產下重逾4600公克巨大寶寶。院方表示，過去長輩可能會覺得剛出生的寶寶比較重代表健康又有福氣，但醫師提醒別輕忽妊娠糖尿病，產婦若未妥善控制，對母親與胎兒都會相當大風險。

南投醫院指出，該產婦在診所產檢時，醫師便告知她罹患妊娠糖尿病，但因為沒有妥善控制病情，飲食仍不忌口，血糖一度飆破400mg／dl。

由於產婦的血糖過高，導致新生兒的胰島素分泌量過多，新生兒的血糖原本為100mg／dl，但在1個小時後變掉到20mg／dl。由於可能會因低血糖喪命，新生兒科醫師趕緊介入醫療處置，保住性命。

該產婦本身並無糖尿病病史，但因在懷孕時胎盤分泌的荷爾蒙促使胰島素功能下降，造成血糖濃度異常升高之代謝問題。

南投醫院婦產科主任陳麗琴指出，現代人因為晚婚、飲食習慣、肥胖等問題，懷孕時發現妊娠糖尿病的孕婦是越來越多。

當孕婦診斷出妊娠糖尿病時，會叮囑孕婦注意飲食控制、依身體狀況適度運動、定期監測血糖，目標設定空腹血糖應控制在95mg／dl以下，而飯後兩小時的血糖應控制在120mg／dl以下。

孕婦的血糖濃度升高時，胎兒血中葡萄糖濃度也會升高，導致寶寶可能會因為吸收過多糖分而生長速度迅速，成為「巨嬰」。過大的胎兒除可能造成難產，也易造成鎖骨骨折、孕婦陰道嚴重撕裂傷等傷害。

另方面也容易導致器官發展不全、畸形等風險，且寶寶出生後也容易肥胖，罹患糖尿病的風險也會提高。院方提醒若孕婦罹患妊娠糖尿病，應遵守醫師、護理師及營養師的建議，將血糖控制在良好的範圍內，避免併發症的發生。

(中時 )