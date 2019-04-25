台中市北屯區鄭姓市民，因參加歌友會遇詐團成員遭洗腦，對方誆稱投資購買「Q點支付」點數，吃喝玩樂不用錢，鄭男到金融機構欲提領62萬元，幸行員察覺有異報警，及時保住鄭男積蓄。

刑大經濟組表示，「Q點支付」是目前行動支付的一種支付方式，詐團以「免帶現金、無痛消費」騙術吸引民眾，根據統計，今年1至3月，台中市已接獲12起，疑似利用「Q點支付」假投資手法的詐騙案件。

台中市第五分局北屯派出所，日前接獲轄區內某農會通報，有民眾疑遭詐騙，59歲鄭姓男子原本要匯款，員警抵達詢問鄭用途，鄭男說要投資，但說不出投資內容及對方姓名，疑似遭人詐騙，員警及行員不斷規勸。

鄭男向員警表示，因為參加歌友會，日前在歌友會中遇到一名男子向他介紹「Q點支付」，表示投資購買Q點點數，就可以吃喝玩樂不用錢，對方說得天花亂墜，他好奇準備提領現金匯款投資，所幸警方成功阻詐。

(中時 )