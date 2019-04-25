大陸中共中央政治局委員、上海市委書記李強25日會見了日本首相特使、自民黨幹事長二階俊博。李強指出，二階俊博是中國人民的老朋友，長期致力於中日友好交流合作。此次率團出席第二屆一帶一路國際合作高峰論壇，體現了對大陸國家主席習近平提出的共建一帶一路倡議的贊同和支持。

李強表示，當前，中日關係重回正常軌道，呈現積極發展勢頭。上海作為中國最大的經濟中心城市和改革開放前沿，正在加快建設國際經濟、金融、貿易、航運、科技創新中心。

李強說，長期以來，上海和日本各地的人文交往頻繁，經貿等領域合作深入。我們願在兩國關係大框架下，進一步深化與日本各地的務實合作，圍繞共同關心的養老、醫療、科技、教育及城市治理等方面深挖合作潛力、拓展合作範圍、提升合作水準，為兩國關係健康穩定發展貢獻更大力量。

二階俊博表示，上海作為國際大都市，在中日友好交流中發揮著重要作用。這次到訪上海，正是希望進一步推動日本各地與上海在城市治理、醫療保障、養老服務、教育文化、科技創新等領域的合作交流，形成更加具體務實的合作舉措，攜手實現雙贏發展。

(旺報 )