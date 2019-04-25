蔡壓制賴靠這招？ 名嘴諷小英「蹭韓流」詐賭

過去長期以來，蔡英文總統在綠營民眾中大幅落後前行政院長賴清德，才短短1個月，近日幾份民調卻顯示，泛綠民眾挺蔡、挺賴出現大逆轉！前民進黨立委林濁水不可置信說，逆轉幅度大到讓人吃驚。之所以會大逆轉，主要是因為蔡總統要退黨的訊息後，把綠委嚇死了，團結牌奏效。

台灣民意基金會民調顯示，賴清德剛參加初選時，泛綠民眾支持賴淸德的56.3%大贏蔡英文的35.1%。但到了4月15、16日，賴清德47.3%、蔡英文為43.7%，蔡賴差距大幅縮小。4月18日，聯合報民調呈現大逆轉，蔡英文51%、賴清德26%，蔡大贏25%。

林濁水在《Yahoo論壇》撰文指出，本來泛綠民眾和綠委充滿危機感，因為支持賴選總統大幅領先蔡，但在放出蔡英文總統要退黨訊息，把立委嚇死了，由總統府秘書長菊帶頭警告民進黨危機嚴重，被嚇壞的立委跟著總統喊團結。訴求「團結對分裂」口號迅速發酵，泛綠民眾又被嚇到倒過來支持蔡，支持度因此大翻盤。

林濁水點出，總統人馬高嗆，小英果然比賴清德有爆發力。問題是團結牌一刀兩刄，總統蠃了泛綠，但中立民眾，賴清德反而大贏。而總體支持度，賴清德也仍遙遙領先。

林濁水強調，總統人馬在泛綠群眾中攻城掠地頗有成效的同時，連帶也使民進黨跨出泛綠圈子向外擴展的力道全面弱化，甚至萎縮。他不禁憂心說，現在民進黨危機如此嚴重，沒人看得到它會用什麼辦法、在什麼時候可以走出困局。

(中時電子報)