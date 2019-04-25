罔顧人倫！基隆市1名60多歲的變態父親，見40多歲的女兒保養得宜、身材姣好，竟心起歹念，將購賣的密錄器放在浴室馬桶上的馬克杯中，偷拍女兒裸體洗澡的曼妙姿態。直到後來兒子在如廁時，發覺馬克杯中有異物，仔細一瞧竟是偷拍的密錄器，女兒知悉後氣炸，報警控告父親。基隆地院審結，將變態父拘役120日，得易科罰金12萬元。

判決書指出，變態父去年7月間，購買了密錄器設備後，將密錄器藏在浴室馬桶上的馬克杯中，分別在去年8月19、20日、今年1月27日、今年2月23日，4次偷拍女兒的洗澡身影。

隨後，兒子在上廁所時，偶然發現杯中的密錄器，於是立刻告知姊妹。女兒得知氣壞，報警處理，警方遂扣得變態父的黑色密錄器1個、記憶卡1張。

變態父到案後，對於犯行坦承不諱。基隆地院法官審理時，認定變態父觸犯「竊錄非公開活動及身體隱私部位罪」共4罪，共處拘役120日，得易科罰金120萬元。

(中時 )