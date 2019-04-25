據韓聯社報導，北韓國務委員會委員長金正恩和俄羅斯總統普丁25日在符拉迪沃斯托克的遠東聯邦大學舉行領導人會談後共進晚餐。金正恩發表講話強調深化朝俄關係與和平解決朝核問題。

報導指出，金正恩表示，雙方會見針對發展朝俄友好關係、維護朝鮮半島及地區和平安全的問題、兩國共同面臨的國際事務進行了坦誠而富有意義的對話。不斷深化發展朝俄傳統友好關係符合新世紀的要求，是我和北韓政府的堅定立場和戰略方針。

金正恩表示，歷經歷史磨難和挑戰而形成的兩國友誼彌足珍貴，兩國人民深刻認識到，不斷發展朝俄關係不僅符合雙方共同利益，而且在保障地區和平與安全方面不可或缺。

金正恩指出，平壤和莫斯科雖相隔遙遠，但朝俄兩國一衣帶水。兩國人民在上世紀肩並肩的抗日鬥爭中結下了戰友之情，兩國軍人曾為北韓的解放流血犧牲。即使世紀交替，北韓人民依舊銘記為北韓解放偉業獻出寶貴生命的俄羅斯兒女崇高國際主義精神。

普丁在講話中表示，只有通過和平方式才能解決本地區核問題及其他問題是俄羅斯的立場。俄羅斯已做好了繼續為緩和朝鮮半島緊張局勢、加強整個東北亞地區安全而進行合作的準備。俄羅斯正在努力通過外交和政治途徑爭取在朝鮮半島問題上發揮積極作用。俄方歡迎朝方積極爭取朝美會談，也支持朝方努力實現韓朝對話正常化。

普丁指出，在國際社會和所有當事方積極參與下，我們一定會實現維護持久和平與穩定、確保半島繁榮的目標。他還回憶了2002年當時接待北韓已故領導人金正日的往事，並表示去年兩國在非常複雜的局勢下紀念建交70周年，但得益於金正恩一系列倡議，近幾個月來朝鮮半島局勢趨於穩定。

(旺報 )