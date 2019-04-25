郭台銘：媽祖託夢要他替台灣做事。（資料照片 陳怡誠攝）

最近媽祖很忙！具代表性的白沙屯媽姐和大甲媽日前甫結束遶境，又傳出想選總統的鴻海集團董事長郭台銘因媽祖托夢，要他出來選總統，加上前立法院長王金平也曾說，大甲媽很疼他，要他「一定要堅持下去」。台師大國文學系教授林保淳說，同一尊神，託夢對象不同，到底託夢何者為真呢？這些人真讓媽祖憑添不知多少的煩惱！

林保淳日前在臉書上提到，大甲媽與白沙屯媽遶境出巡，吸引了數以萬計的信眾，沿路焚香膜拜，而皆各有所求。當然，政治人物也趁此盛會良機，一來祝禱，二來搏取新聞版面不可。因此，各路人馬分批齊集，遠比過去幾年的出巡更為轟動。

「只有幾文錢，你也求，他也求，給誰是好？不做半點事，朝來拜，夕來拜，教我爲難。」林保淳引述某名士為財神廟戲撰的一副對聯，內容諷刺味十足，卻也道出了財神爺左右為難的窘境。想來媽祖對這些不避道途艱苦、從四面八方巴巴趕來、而各有所託的信眾，也是一樣的左支右絀吧！

現今的角度來說，「神道設教」是頗遭質疑的；但無論如何，大概多少也都會有些正面的效果。政治人物本身的宗教信仰，是必須獲得尊重的，我們也不必懷疑其信仰之虔誠與否；但政治人物未來可能臨民施政，須以紮實而有成效的政見，吸引群眾；不此之圖，而欲借用神佛託夢、寄語，強調其正當性，則不免讓人有賈生「不問蒼生問鬼神」之嘆 。

林保淳指出，同一尊神，託夢對象不同，但所賦予的目的卻是相同，且彼此間難免會有衝突，信眾不免會質疑誰的託夢才是真的；當然，最煩惱的應該是尊神本身了。王金平、郭台銘都有夢託，但中華民國總統大位僅僅一個，「給誰是好」呢？萬一又冒出來個張三、李四，也號稱夢託而來；不同廟宇的媽祖，大媽二媽三媽，黑面白面，誰說了算？政治人物真的讓媽祖憑添了不知多少的煩惱！

(中時電子報)