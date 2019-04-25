針對俄羅斯總統普丁與北韓領導人金正恩舉行會談，以及大陸國家主席習近平是否會在普丁訪華參加「一帶一路」國際合作高峰會時論即朝俄領導人會談一事，大陸外交部發言人耿爽今日表示，陸方一直關注著俄朝領導人會晤的進展，根據目前得到的消息，會晤取得比較積極的成果，陸方相信會晤將為解決半島問題提供新的助力。

耿爽表示，俄羅斯和北韓都是大陸的友好鄰邦。陸方樂見俄朝加強高層交往，深化雙邊合作，相信這有助於增進雙邊關係的發展，也有助於地區的和平穩定。，

耿爽指出，作為半島近鄰和聯合國安理會常任理事國，中俄兩國一直就半島問題保持著密切溝通協調。雙方為維護半島和平穩定攜手作了大量工作，共同制定了政治解決半島問題的路線圖。當前，半島形勢呈現對話緩和的積極勢頭。我們願與包括俄羅斯在內的有關各方一道，按照一攬子、分階段、同步走的思路，繼續推動半島無核化進程和政治解決進程不斷向前邁進並取得積極成果。

至於普丁與習近平會晤的情況，耿爽表示，陸方歡迎普丁來北京出席第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，習近平將與普丁舉行會談。有關情況會及時發佈消息。

(旺報 )