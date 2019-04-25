曾演出《屋塔房王世子》的韓星朴有天先前被乳業千金前未婚妻黃荷娜控吸毒，朴有天第一時間否認，卻遭檢驗報告打臉，透過律師回應「正在回想毒品如何進入體內」的朴有天，今(25日)又傳來雪上加霜的消息，韓國警方透露，據黃荷娜提供他和毒販的對話紀錄，將把朴有天罪名升級，成為吸毒案主謀。

黃荷娜和朴有天分手後，女方曾在IG大爆料，稱某人「嫖妓、施暴、詐欺還虐待動物」，她忍無可忍想公開全部，但最後還是將文章刪除，當時她雖未指名道姓，但不少人都猜是指朴有天。日前黃荷娜因染毒被捕，她向警方供稱是被某藝人逼毒才染上毒癮，又使朴有天被外界點名。

朴有天當時大動作開記者會撇清嫌疑，但近日呈陽性反應報告出爐，令他百口莫辯。今韓國警方透露，根據黃荷娜提供的聊天紀錄，朴有天先前常透過社交軟體和毒販聯繫並訂下交易地點，因此朴有天恐將成為吸毒案主謀，而警方正在追查牽扯到的毒犯，對此，網友酸說：「有毒一起吸，有牢一起坐」、「大型懸疑電視連續劇《堂堂正正李勝利》接檔《清清白白朴有天》」、「反轉反轉轉的都暈了，編劇都不敢這麼寫」。

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(中時電子報)