1.80克拉Light Blue VS2藍鑽戒指，474萬元。（Diamond Bank提供）

重達3.04克拉「SKY Blue」Fancy Intense Blue VS2藍鑽。（Diamond Bank提供）

3.8克拉Light Blue藍鑽戒指，1155萬元。（Diamond Bank提供）

0.57克拉Light Blue VS1藍鑽戒指，79萬元。（Diamond Bank提供）

鑽石銀行年度回餽專案，1.03克拉EVS2 GIA美鑽 Diamond Bank周年慶回饋價，23萬4494元 （不含鑲工）。（Diamond Bank提供）

全球最大的鑽石交易平台「鑽石銀行」（Diamond Bank）即起至4月30日舉辦年度珠寶展，邀請全球12家彩鑽盤商共襄盛舉，展出近50顆千萬以上身價的藍鑽，幾乎把全世界可販售的藍鑽都聚集在台灣，其中一只3.42克拉、要價逾3億元心型切割的「海洋之星」最受矚目，是難得一見的珍寶。

「鑽石銀行」暨斐儷珠寶總經理陳昱羲指出，紅鑽、藍鑽和綠鑽等彩色鑽石因為稀有，近幾年價格不斷攀升，其中又以藍鑽的漲幅最大，70 年來價格走勢一路上揚，就連在2008年金融海嘯期間也不例外，甚至在隔年還補漲了30％，近三年更是成長了8成。

「17年前斐儷舉辦藍鑽展，展出一顆14克的水滴型藍鑽，當時售價是4億，如今已是26億的身價！」陳昱羲笑說，這顆藍鑽後來在2014年被Harry Winston蒐購，取名為「Winston Blue」，已是博物館典藏等級的珍寶，不少台灣客人想到當時未下手，仍是相當懊惱。

陳昱羲指出，全球各國政府紛紛著手管控資金，導致稀有高價的彩鑽成為金字塔尖端客層最佳的理財工具，成為「可攜帶資產」，在市面上大克拉、成色彩度皆佳的彩鑽早已不見芳蹤，有錢也買不到，這回「鑽石銀行」（Diamond Bank）能一口氣展出50顆藍鑽，應該是絕無僅有、此生難得一見的盛況了。

除了要價逾3億元的「海洋之星」外，也有不少容易入手的藍鑽作品，如一顆0.57克拉Light Blue VS1藍鑽戒指，就把價格壓到79萬元，十分親和入手。

鑽石銀行被業界暱稱為「珠寶界好市多」，以大數據精準掌握全世界的珠寶成本價，且大量蒐購壓低價格，作法就像好市多Costco不斷開發物美價廉的商品一樣，為了慶祝鑽石銀行成立四周年，針對小資市場推出200顆1克拉鑽石，平均售價在17萬至2５萬之間，約是珠寶品牌三分之一的價格，也非常值得下手。

(中時 )