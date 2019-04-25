1.80克拉Light Blue VS2藍鑽戒指，474萬元。（Diamond Bank提供）
1.80克拉Light Blue VS2藍鑽戒指，474萬元。（Diamond Bank提供）
重達3.04克拉「SKY Blue」Fancy Intense Blue VS2藍鑽。（Diamond Bank提供）
重達3.04克拉「SKY Blue」Fancy Intense Blue VS2藍鑽。（Diamond Bank提供）
3.8克拉Light Blue藍鑽戒指，1155萬元。（Diamond Bank提供）
3.8克拉Light Blue藍鑽戒指，1155萬元。（Diamond Bank提供）
0.57克拉Light Blue VS1藍鑽戒指，79萬元。（Diamond Bank提供）
0.57克拉Light Blue VS1藍鑽戒指，79萬元。（Diamond Bank提供）
鑽石銀行年度回餽專案，1.03克拉EVS2 GIA美鑽 Diamond Bank周年慶回饋價，23萬4494元 （不含鑲工）。（Diamond Bank提供）
鑽石銀行年度回餽專案，1.03克拉EVS2 GIA美鑽 Diamond Bank周年慶回饋價，23萬4494元 （不含鑲工）。（Diamond Bank提供）

全球最大的鑽石交易平台「鑽石銀行」（Diamond Bank）即起至4月30日舉辦年度珠寶展，邀請全球12家彩鑽盤商共襄盛舉，展出近50顆千萬以上身價的藍鑽，幾乎把全世界可販售的藍鑽都聚集在台灣，其中一只3.42克拉、要價逾3億元心型切割的「海洋之星」最受矚目，是難得一見的珍寶。

「鑽石銀行」暨斐儷珠寶總經理陳昱羲指出，紅鑽、藍鑽和綠鑽等彩色鑽石因為稀有，近幾年價格不斷攀升，其中又以藍鑽的漲幅最大，70 年來價格走勢一路上揚，就連在2008年金融海嘯期間也不例外，甚至在隔年還補漲了30％，近三年更是成長了8成。

「17年前斐儷舉辦藍鑽展，展出一顆14克的水滴型藍鑽，當時售價是4億，如今已是26億的身價！」陳昱羲笑說，這顆藍鑽後來在2014年被Harry Winston蒐購，取名為「Winston Blue」，已是博物館典藏等級的珍寶，不少台灣客人想到當時未下手，仍是相當懊惱。

陳昱羲指出，全球各國政府紛紛著手管控資金，導致稀有高價的彩鑽成為金字塔尖端客層最佳的理財工具，成為「可攜帶資產」，在市面上大克拉、成色彩度皆佳的彩鑽早已不見芳蹤，有錢也買不到，這回「鑽石銀行」（Diamond Bank）能一口氣展出50顆藍鑽，應該是絕無僅有、此生難得一見的盛況了。

除了要價逾3億元的「海洋之星」外，也有不少容易入手的藍鑽作品，如一顆0.57克拉Light Blue VS1藍鑽戒指，就把價格壓到79萬元，十分親和入手。

鑽石銀行被業界暱稱為「珠寶界好市多」，以大數據精準掌握全世界的珠寶成本價，且大量蒐購壓低價格，作法就像好市多Costco不斷開發物美價廉的商品一樣，為了慶祝鑽石銀行成立四周年，針對小資市場推出200顆1克拉鑽石，平均售價在17萬至2５萬之間，約是珠寶品牌三分之一的價格，也非常值得下手。

(中時 )

#藍鑽 #鑽石 #銀行 #珠寶 #克拉