北區國稅局新莊稽徵所稅務員姜君三2014年起和業者林秋祥勾結，並在先後收取44萬元賄款後協助林男人頭公司非法賣發票牟利，並協助林男逃漏稅逾1000萬元，新北地院數度減刑後，依違背職務收受賄賂罪判姜君三3年徒刑，依交付賄賂、詐取出口退稅合併判林秋祥3年徒刑。

林秋祥從2010年起利用人頭成立虛設公司，再以每張發票面額5％的金額，把發票賣給其他業者協助逃漏稅。

林男因旗下公司的統一發票請領遭到管制，2014年透過關係認識北區國稅局新莊稽徵所稅務員姜君三，並從該年7月開始，以每2月付1次約5萬元的賄款，所有的公司地址都遷到姜男轄區，好讓姜男放行開假發票犯行。

林秋祥發現加值型及非加值型營業稅法中，外銷貨物不但為零稅率，還可獲主管稽徵機關退還溢付5％營業稅，於是利用此漏洞收購電子廢料充作電腦記憶體產品，再向主管機關詐取281萬餘元退稅款，另有205萬餘元尚未核退。

新北地院合議庭認為，姜君三有辱官箴，但他自白犯行、自動繳交犯罪所得，審酌他擔任公職多年為國貢獻，因一時失慮犯案、頗具悔意，若處以法定最輕刑度仍嫌過重，一減再減後判處3年有期徒刑；合議庭也以林秋祥認罪，減刑後判3年徒刑。本案可上訴。

(中時 )