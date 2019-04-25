利比亞內戰持續中，屬於利比亞國民軍(LNA)的部隊擊落了利比亞民族協議政府(GNA)的幻象F1戰鬥機( Mirage F1)，飛行員的命運未知，這架戰機轟炸控制LNA控制的al-Watiyah空軍基地。

噴射戰機世界(fighter jet sworld)報導，兩週前，強硬派將軍哈夫塔（Khalifa Haftar）率領的利比亞國民軍（LNA）動叛亂，攻下了幾個油田和城鎮，並持續向首都的黎波里推進，他們稱控制了的黎波里國際機場。

不過，LNA部隊並非摧枯拉朽，在推進的黎波里的過程中，遭到忠於政府的GNA部隊強烈抵抗，雙方就在戰線上拉据，儘管國際社會呼籲雙方結束敵對行動，但戰鬥仍在繼續。雙方陣營各自有自己的空軍武力，在過去15天內也各自有所損失，4月12日，LNA曾擊落1架L-39教練攻擊機，到了4月15日，GNA以肩射飛彈擊落LNA的MiG-21戰機。

Wreckage of #GNA air force Mirage F1 fighter jets which was downed by #LNA air defenses in #AlJafra #Libya pic.twitter.com/lyQj0VL7Pz — Mohamed Mansour 🇪🇬 (@Mansourtalk) 2019年4月23日

報導稱，LNA是用防空砲擊落幻象F1戰機的，隨後LNA的軍事發言人艾哈邁德·米斯馬里少將(Ahmad al-Mismari)在網上分享戰機殘骸的照片，這是過去15天裡，利比亞內戰被擊落的第三架戰鬥機。

幻象F1戰機是法國達梭公司在1970年代設計的輕型單引擎戰鬥機，是幻象3的後繼者。幻象F1最大速度2.2馬赫，不過航程只有450公里，所以銷路沒有幻象3來的好，但仍然取得14個海外用戶，總產量720架。

(中時電子報)