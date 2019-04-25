販毒集團藏北投 警攻堅逮10嫌

北市警方日前獲報，綽號「矮子」的中盤毒販，在北投溫泉區租下套房，以此為據點擁槍販毒，經循線追查，24日清晨率員兵分兩路攻堅，逮線逮捕胡姓主嫌在內的10名毒販、毒蟲，另起獲35公克安非他命、5把改造手槍、80發子彈及改槍工具，全案擴大偵辦中。

北市刑大偵五隊、北投警分局日前獲報，北投珠海路上最近疑有毒販出沒，入夜後經常有不特定人士，在住宅進進出出，經連月追查，鎖定綽號「矮子」的胡男，疑似為此販毒，胡為避免黑吃黑，還攜帶大批槍械防身。

由於毒販據點在溫泉觀光區，往來人潮車潮眾多，警方一直等到24日清晨犯嫌休息、人煙較少時，才集結優勢警力進行攻堅，屋內眾嫌在優勢警力包圍下一一就逮。

但狡猾的胡嫌其實不在屋內，而是在不遠處的工寮，聽到槍響及喧鬧聲後，與其他同夥試圖逃竄，被包圍的警方對空鳴2槍喝止，最後循線逮捕胡在內的10名犯嫌，全案依槍砲、毒品等罪送辦。

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(中時 )